Based Froc Logotip

Based Froc Cijena(FROC)

1 FROC u USD cijena uživo:

$0.000007524
-7.46%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Based Froc (FROC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:38:43 (UTC+8)

Based Froc (FROC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000075
24-satna najniža cijena
$ 0.000008617
24-satna najviša cijena

$ 0.0000075
$ 0.000008617
$ 0.000329366881092608
$ 0.000006189755696423
-0.23%

-7.46%

-28.94%

-28.94%

Based Froc (FROC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000007524. Tijekom protekla 24 sata, FROCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000075 i najviše cijene $ 0.000008617, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FROC je $ 0.000329366881092608, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000006189755696423.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FROC se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -7.46% u posljednjih 24 sata i -28.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Based Froc (FROC)

No.3518

$ 0.00
$ 54.50K
$ 752.40K
0.00
100,000,000,000
100,000,000,000
0.00%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Based Froc je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.50K. Količina u optjecaju FROC je 0.00, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 752.40K.

Based Froc (FROC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Based Froc za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000060654-7.46%
30 dana$ -0.000003801-33.57%
60 dana$ -0.000012464-62.36%
90 dana$ -0.000008115-51.89%
Based Froc promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FROC od $ -0.00000060654 (-7.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Based Froc 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000003801 (-33.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Based Froc 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FROC od $ -0.000012464 (-62.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Based Froc 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000008115 (-51.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Based Froc (FROC)?

Pogledajte Based Froc stranicu Povijest cijena sada.

Što je Based Froc (FROC)

Coinbase introduced a meme test coin

Based Froc dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Based Froc ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FROC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Based Froc na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Based Froc učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Based Froc Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Based Froc (FROC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Based Froc (FROC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Based Froc.

Provjerite Based Froc predviđanje cijene sada!

Based Froc (FROC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Based Froc (FROC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FROC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Based Froc (FROC)

Tražiš kako kupiti Based Froc? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Based Froc na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FROC u lokalnim valutama

Based Froc Resurs

Za dublje razumijevanje Based Froc, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Based Froc web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Based Froc

Koliko Based Froc (FROC) vrijedi danas?
Cijena FROC uživo u USD je 0.000007524 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FROC u USD?
Trenutačna cijena FROC u USD je $ 0.000007524. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Based Froc?
Tržišna kapitalizacija za FROC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FROC?
Količina u optjecaju za FROC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FROC?
FROC je postigao ATH cijenu od 0.000329366881092608 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FROC?
FROC je vidio ATL cijenu od 0.000006189755696423 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FROC?
24-satni obujam trgovanja za FROC je $ 54.50K USD.
Hoće li FROC još narasti ove godine?
FROC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FROC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Based Froc (FROC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FROC u USD kalkulator

Iznos

FROC
FROC
USD
USD

1 FROC = 0.000007524 USD

Trgujte FROC

FROCUSDT
$0.000007524
-7.48%

Pridruži se MEXC platformi danas

