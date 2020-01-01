Fred (FRED) Tokenomika
Fred (FRED) Informacije
FRED is a meme coin on the Solana chain.
Fred (FRED) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fred (FRED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Detaljna struktura tokena Fred(FRED)
Detaljnije istražite kako se FRED tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.
Overview
First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a meme token that gained rapid traction on the Solana network, recording nearly 150,000 transactions and a trading volume of $83 million, with a market cap of $8.2 million at its peak. Like many meme tokens, FRED’s token economics are designed to capitalize on speculative interest, community engagement, and viral narratives rather than long-term utility or complex incentive structures.
Issuance Mechanism
- Type: Meme token, likely with a fixed or pre-minted supply.
- Distribution: The token was distributed rapidly, with high transaction and trading volume shortly after launch. There is no evidence of a complex vesting or emission schedule; tokens appear to have been made available to the public immediately, typical of meme coin launches.
- Bridging: FRED tokens can be swapped 1:1 across different networks, supporting interoperability and liquidity.
Allocation Mechanism
- No Public Allocation Table: There is no detailed, public breakdown of allocations to team, investors, or ecosystem funds. The available data suggests that the token was distributed in a manner similar to other meme coins—primarily through open market trading and possibly airdrops or liquidity mining.
- Community-Driven: The token’s rapid adoption and trading activity indicate a strong community focus, with most tokens likely circulating among retail traders and speculators.
Usage and Incentive Mechanism
- Speculation: The primary use case is speculative trading. FRED, like other meme tokens, is driven by community hype, pop culture references, and viral marketing.
- Staking: FRED can be staked in pools (e.g., on Solbank) to earn rewards in other tokens (such as SB). The staking pool for FRED offers a weekly ROI of 1.48%, with a 2% fee for deposits and withdrawals.
- No Intrinsic Utility: There is no evidence of FRED being used for governance, payments, or as a medium of exchange beyond speculative trading and staking rewards.
Locking Mechanism
- Staking Lock: When staking FRED in pools, tokens are locked for the duration of the staking period. The specifics of minimum or maximum lock durations are not detailed, but users must pay a 2% fee to enter or exit the pool.
- No Protocol-Level Locking: There is no indication of protocol-enforced vesting or long-term lockups for team or investor allocations, which is typical for meme tokens.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: Tokens are generally liquid and tradable immediately after launch. There is no structured unlocking schedule for team, investors, or ecosystem allocations.
- Staking Unlock: Staked tokens can be withdrawn at any time, subject to the pool’s withdrawal fee.
Tokenomics Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed/pre-minted supply, rapid open-market distribution
|Allocation
|No public breakdown; likely community-driven, open trading
|Usage
|Speculation, staking for rewards, no intrinsic protocol utility
|Incentives
|Staking pool offers 1.48% weekly ROI, 2% in/out fee
|Locking
|Staking lock (duration not specified), 2% withdrawal fee
|Unlocking
|Immediate for most tokens; staked tokens unlock on withdrawal
Analysis and Implications
- Speculative Nature: FRED’s tokenomics are emblematic of meme coins—minimal structure, high liquidity, and a focus on viral growth rather than sustainable utility.
- Community-Driven Value: The token’s value is almost entirely derived from community engagement and speculative trading, making it highly volatile and sensitive to market sentiment.
- Lack of Long-Term Incentives: The absence of vesting, structured allocation, or protocol-level utility means FRED is unlikely to sustain long-term value unless it continues to capture the community’s imagination.
- Staking as a Minor Incentive: The staking pool provides a modest incentive for holders to lock up tokens temporarily, but the low TVL and small pool size suggest limited impact on overall supply dynamics.
Limitations
- No Detailed Allocation or Vesting Data: There is no evidence of a formal allocation or vesting schedule for team, investors, or ecosystem funds.
- No Protocol Utility: FRED does not appear to have any use beyond speculation and staking rewards.
Conclusion
First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a classic example of a meme token with simple, community-driven tokenomics. Its primary mechanisms are immediate liquidity, open trading, and basic staking incentives. There is no evidence of complex issuance, allocation, or locking mechanisms, and its value is driven by speculative interest and viral narratives rather than intrinsic utility or long-term economic design.
Note: Due to the nature of meme tokens and the lack of formal documentation, the above analysis is based on available transaction data, staking pool information, and general patterns observed in similar projects. For the most up-to-date and detailed information, always refer to the official project channels and token explorers.
Fred (FRED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Fred (FRED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj FRED tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja FRED tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku FRED tokena, istražite FRED cijenu tokena uživo!
Kako kupiti FRED
Jeste li zainteresirani za dodavanje Fred (FRED) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FRED, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Fred (FRED) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena FRED pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
FRED Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide FRED? Naša FRED stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Kupite Fred (FRED)
Iznos
1 FRED = 0.002907 USD