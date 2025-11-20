Fractiq Cijena danas

Trenutačna cijena Fractiq (FRACTIQ) danas je $ 0.000022917, s promjenom od 20.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FRACTIQ u USD je $ 0.000022917 po FRACTIQ.

Fractiq trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- FRACTIQ. Tijekom posljednja 24 sata, FRACTIQ trgovao je između $ 0.000022379 (niska) i $ 0.00003015 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, FRACTIQ se kretao -1.57% u posljednjem satu i +145.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 445.62K.

Informacije o tržištu Fractiq (FRACTIQ)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 445.62K$ 445.62K $ 445.62K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 481.26K$ 481.26K $ 481.26K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Javni blockchain BSC

