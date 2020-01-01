Forward (FORWARD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Forward (FORWARD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Forward (FORWARD) Informacije Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory. Službena web stranica: https://www.forwardprotocol.io Bijela knjiga: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Kupi FORWARD odmah!

Forward (FORWARD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Forward (FORWARD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Povijesni maksimum: $ 0.01835 $ 0.01835 $ 0.01835 Povijesni minimum: $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 $ 0.000074242456436236 Trenutna cijena: $ 0.0002605 $ 0.0002605 $ 0.0002605 Saznajte više o cijeni Forward (FORWARD)

Forward (FORWARD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Forward (FORWARD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FORWARD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FORWARD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FORWARD tokena, istražite FORWARD cijenu tokena uživo!

Forward (FORWARD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FORWARD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FORWARD povijest cijena odmah!

FORWARD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FORWARD? Naša FORWARD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FORWARD predviđanje cijene tokena odmah!

