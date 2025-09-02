Više o FORWARD

Forward Cijena(FORWARD)

1 FORWARD u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Forward (FORWARD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:32:56 (UTC+8)

Forward (FORWARD) Informacije o cijeni (USD)

Forward (FORWARD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001909. Tijekom protekla 24 sata, FORWARDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001029 i najviše cijene $ 0.0002011, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FORWARD je $ 0.028728345064898762, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000074242456436236.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FORWARD se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.98% u posljednjih 24 sata i +40.26% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Forward (FORWARD)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Forward je $ 954.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 199.69K. Količina u optjecaju FORWARD je 5.00B, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 954.50K.

Forward (FORWARD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Forward za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000001891-0.98%
30 dana$ +0.0000951+99.26%
60 dana$ -0.0004091-68.19%
90 dana$ -0.0003551-65.04%
Forward promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FORWARD od $ -0.000001891 (-0.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Forward 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000951 (+99.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Forward 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FORWARD od $ -0.0004091 (-68.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Forward 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003551 (-65.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Forward (FORWARD)?

Pogledajte Forward stranicu Povijest cijena sada.

Što je Forward (FORWARD)

Forward is the WordPress of Web 3.0 and has built a drag-and-drop no-code solution that helps people deploy their dApps on any EVM-based chain of their choice, with Rust, Go, Haskel and Python currently being implemented. More than 800+ chains have already been integrated with the Forward Factory.

Forward dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Forward ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FORWARD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Forward na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Forward učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Forward Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Forward (FORWARD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Forward (FORWARD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Forward.

Provjerite Forward predviđanje cijene sada!

Forward (FORWARD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Forward (FORWARD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FORWARD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Forward (FORWARD)

Tražiš kako kupiti Forward? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Forward na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje Forward, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Forward web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Forward

Koliko Forward (FORWARD) vrijedi danas?
Cijena FORWARD uživo u USD je 0.0001909 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FORWARD u USD?
Trenutačna cijena FORWARD u USD je $ 0.0001909. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Forward?
Tržišna kapitalizacija za FORWARD je $ 954.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FORWARD?
Količina u optjecaju za FORWARD je 5.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FORWARD?
FORWARD je postigao ATH cijenu od 0.028728345064898762 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FORWARD?
FORWARD je vidio ATL cijenu od 0.000074242456436236 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FORWARD?
24-satni obujam trgovanja za FORWARD je $ 199.69K USD.
Hoće li FORWARD još narasti ove godine?
FORWARD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FORWARD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Forward (FORWARD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

