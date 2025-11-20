FortuneHunters Cijena danas

Trenutačna cijena FortuneHunters (FORTUNE) danas je $ 0.000005571, s promjenom od 0.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FORTUNE u USD je $ 0.000005571 po FORTUNE.

FortuneHunters trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- FORTUNE. Tijekom posljednja 24 sata, FORTUNE trgovao je između $ 0.000005567 (niska) i $ 0.000007956 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, FORTUNE se kretao 0.00% u posljednjem satu i -27.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.37K.

Informacije o tržištu FortuneHunters (FORTUNE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.71K$ 55.71K $ 55.71K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija FortuneHunters je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.37K. Količina u optjecaju FORTUNE je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.71K.