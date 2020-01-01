FNCY (FNCY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FNCY (FNCY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FNCY (FNCY) Informacije FNCY is BNB Application Side Chain focused on connecting real life benefits to digital entertainment. With proven-record in game development and operation, FNCY strives to realize mass adoption of Web 3.0 with casual and accessible content. Collaborating with external game studios, IP holders, and content creators, FNCY has secured scalability and sustainability that the crypto market is in strong need of. Službena web stranica: https://fncy.world Istraživač blokova: https://fncyscan.fncy.world Kupi FNCY odmah!

FNCY (FNCY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FNCY (FNCY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Ukupna količina: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Količina u optjecaju: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.21M $ 5.21M $ 5.21M Povijesni maksimum: $ 0.1251 $ 0.1251 $ 0.1251 Povijesni minimum: $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 $ 0.001260556901762016 Trenutna cijena: $ 0.002604 $ 0.002604 $ 0.002604 Saznajte više o cijeni FNCY (FNCY)

FNCY (FNCY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FNCY (FNCY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FNCY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FNCY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FNCY tokena, istražite FNCY cijenu tokena uživo!

FNCY (FNCY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FNCY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FNCY povijest cijena odmah!

FNCY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FNCY? Naša FNCY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FNCY predviđanje cijene tokena odmah!

