FimarkCoin (FMC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FimarkCoin (FMC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FimarkCoin (FMC) Informacije FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets. Službena web stranica: https://fimarkcoin.com/ Bijela knjiga: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2 Kupi FMC odmah!

FimarkCoin (FMC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FimarkCoin (FMC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 128.32B $ 128.32B $ 128.32B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.03M $ 34.03M $ 34.03M Povijesni maksimum: $ 0.0027308 $ 0.0027308 $ 0.0027308 Povijesni minimum: $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 $ 0.000154885329233886 Trenutna cijena: $ 0.0002652 $ 0.0002652 $ 0.0002652 Saznajte više o cijeni FimarkCoin (FMC)

FimarkCoin (FMC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FimarkCoin (FMC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FMC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FMC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FMC tokena, istražite FMC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FMC Jeste li zainteresirani za dodavanje FimarkCoin (FMC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FMC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FMC na MEXC-u odmah!

FimarkCoin (FMC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FMC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FMC povijest cijena odmah!

FMC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FMC? Naša FMC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FMC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!