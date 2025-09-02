FimarkCoin (FMC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000285. Tijekom protekla 24 sata, FMCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000262 i najviše cijene $ 0.0003105, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FMC je $ 0.002728857637974776, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000154885329233886.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FMC se promijenio za -4.69% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +27.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FimarkCoin (FMC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija FimarkCoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.88K. Količina u optjecaju FMC je 0.00, s ukupnom količinom od 128318618918. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.57M.
FimarkCoin (FMC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FimarkCoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.0007205
-71.66%
60 dana
$ -0.0023787
-89.31%
90 dana
$ -0.0022807
-88.90%
FimarkCoin promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FMC od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FimarkCoin 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0007205 (-71.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FimarkCoin 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FMC od $ -0.0023787 (-89.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FimarkCoin 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0022807 (-88.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
FMC is the native token of FMCPAY Exchange, aiming to simplify payment processes and enable efficient co-payment of transaction fees and travel expenses. FMCPAY Exchange, is a cryptocurrency and electronic stock exchange – owned by FUINRE corporation and registered for a financial business license in the US. They build scalable, secure blockchain-enabled solutions that supercharge users' experiences using digital assets.
FimarkCoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FimarkCoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FMC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o FimarkCoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FimarkCoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
FimarkCoin Predviđanje cijene (USD)
Koliko će FimarkCoin (FMC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FimarkCoin (FMC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FimarkCoin.
Razumijevanje tokenomike FimarkCoin (FMC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FMC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.