Trenutačna cijena Fellaz (FLZ) danas je $ 0.26412, s promjenom od 1.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLZ u USD je $ 0.26412 po FLZ.

Fellaz trenutačno je na #252 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 124.63M, s količinom u optjecaju od 471.87M FLZ. Tijekom posljednja 24 sata, FLZ trgovao je između $ 0.25889 (niska) i $ 0.2713 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 7.031902618598005, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.08700985391066055.

U kratkoročnim performansama, FLZ se kretao +0.02% u posljednjem satu i -3.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 34.40K.

Informacije o tržištu Fellaz (FLZ)

Poredak No.252 Tržišna kapitalizacija $ 124.63M$ 124.63M $ 124.63M Obujam (24 sata) $ 34.40K$ 34.40K $ 34.40K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 528.24M$ 528.24M $ 528.24M Količina u optjecaju 471.87M 471.87M 471.87M Maksimalna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Ukupna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Stopa optjecaja 23.59% Javni blockchain ETH

