Fly Trade (FLY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Fly Trade (FLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Fly Trade (FLY) Informacije

Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX.

Službena web stranica:
https://www.fly.trade/
Bijela knjiga:
https://docs.fly.trade/
Istraživač blokova:
https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f

Fly Trade (FLY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fly Trade (FLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 982.84K
Ukupna količina:
$ 99.49M
Količina u optjecaju:
$ 13.34M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 10.13M
Povijesni maksimum:
$ 0.9093
Povijesni minimum:
$ 0.07266802046895787
Trenutna cijena:
$ 0.0737
$ 0.0737$ 0.0737

Fly Trade (FLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Fly Trade (FLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FLY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FLY tokena, istražite FLY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FLY

Jeste li zainteresirani za dodavanje Fly Trade (FLY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FLY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Fly Trade (FLY) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena FLY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FLY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FLY? Naša FLY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.