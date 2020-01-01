Fly Trade (FLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fly Trade (FLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fly Trade (FLY) Informacije Fly Trade aggregates liquidity from DEXs, DeFi protocols, and bridges to provide provably better pricing compared to leading aggregators, while delivering a seamless UX. Službena web stranica: https://www.fly.trade/ Bijela knjiga: https://docs.fly.trade/ Istraživač blokova: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Kupi FLY odmah!

Fly Trade (FLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fly Trade (FLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 982.84K $ 982.84K $ 982.84K Ukupna količina: $ 99.49M $ 99.49M $ 99.49M Količina u optjecaju: $ 13.34M $ 13.34M $ 13.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.13M $ 10.13M $ 10.13M Povijesni maksimum: $ 0.9093 $ 0.9093 $ 0.9093 Povijesni minimum: $ 0.07266802046895787 $ 0.07266802046895787 $ 0.07266802046895787 Trenutna cijena: $ 0.0737 $ 0.0737 $ 0.0737 Saznajte više o cijeni Fly Trade (FLY)

Fly Trade (FLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fly Trade (FLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLY tokena, istražite FLY cijenu tokena uživo!

