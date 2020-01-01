Flex Ungovernance (FLX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Flex Ungovernance (FLX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Flex Ungovernance (FLX) Informacije The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable. Službena web stranica: https://reflexer.finance/ Bijela knjiga: http://docs.reflexer.finance/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 Kupi FLX odmah!

Flex Ungovernance (FLX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flex Ungovernance (FLX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 370.54K $ 370.54K $ 370.54K Ukupna količina: $ 999.72K $ 999.72K $ 999.72K Količina u optjecaju: $ 193.80K $ 193.80K $ 193.80K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Povijesni maksimum: $ 949.59 $ 949.59 $ 949.59 Povijesni minimum: $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 $ 1.154160395878768 Trenutna cijena: $ 1.912 $ 1.912 $ 1.912 Saznajte više o cijeni Flex Ungovernance (FLX)

Flex Ungovernance (FLX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Flex Ungovernance (FLX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLX tokena, istražite FLX cijenu tokena uživo!

