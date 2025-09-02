Više o FLX

Flex Ungovernance Cijena(FLX)

$1.929
-4.02%1D
Grafikon aktualnih cijena Flex Ungovernance (FLX)
Flex Ungovernance (FLX) Informacije o cijeni (USD)

$ 1.92
24-satna najviša cijena

-0.06%

-4.02%

-9.81%

-9.81%

Flex Ungovernance (FLX) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.942. Tijekom protekla 24 sata, FLXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.92 i najviše cijene $ 2.049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLX je $ 2,694.400487426686, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.154160395878768.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLX se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -4.02% u posljednjih 24 sata i -9.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Flex Ungovernance (FLX)

No.2480

$ 376.35K
$ 376.35K$ 376.35K

$ 55.65K
$ 55.65K$ 55.65K

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

193.80K
193.80K 193.80K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

999,715
999,715 999,715

19.37%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flex Ungovernance je $ 376.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.65K. Količina u optjecaju FLX je 193.80K, s ukupnom količinom od 999715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.94M.

Flex Ungovernance (FLX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Flex Ungovernance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.08079-4.02%
30 dana$ -0.056-2.81%
60 dana$ -0.69-26.22%
90 dana$ -2.063-51.52%
Flex Ungovernance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FLX od $ -0.08079 (-4.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Flex Ungovernance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.056 (-2.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Flex Ungovernance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FLX od $ -0.69 (-26.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Flex Ungovernance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -2.063 (-51.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Flex Ungovernance (FLX)?

Pogledajte Flex Ungovernance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Flex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Flex Ungovernance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FLX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Flex Ungovernance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Flex Ungovernance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Flex Ungovernance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Flex Ungovernance (FLX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Flex Ungovernance (FLX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Flex Ungovernance.

Provjerite Flex Ungovernance predviđanje cijene sada!

Flex Ungovernance (FLX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Flex Ungovernance (FLX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Flex Ungovernance (FLX)

Tražiš kako kupiti Flex Ungovernance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Flex Ungovernance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FLX u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Flex Ungovernance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Flex Ungovernance

Koliko Flex Ungovernance (FLX) vrijedi danas?
Cijena FLX uživo u USD je 1.942 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLX u USD?
Trenutačna cijena FLX u USD je $ 1.942. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Flex Ungovernance?
Tržišna kapitalizacija za FLX je $ 376.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLX?
Količina u optjecaju za FLX je 193.80K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLX?
FLX je postigao ATH cijenu od 2,694.400487426686 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLX?
FLX je vidio ATL cijenu od 1.154160395878768 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLX?
24-satni obujam trgovanja za FLX je $ 55.65K USD.
Hoće li FLX još narasti ove godine?
FLX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Flex Ungovernance (FLX) Važna ažuriranja industrije

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

