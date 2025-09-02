Flex Ungovernance (FLX) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.92
24-satna najniža cijena
$ 2.049
24-satna najviša cijena
$ 1.92
$ 2.049
$ 2,694.400487426686
$ 1.154160395878768
-0.06%
-4.02%
-9.81%
-9.81%
Flex Ungovernance (FLX) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.942. Tijekom protekla 24 sata, FLXtrgovalo je između najniže cijene $ 1.92 i najviše cijene $ 2.049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLX je $ 2,694.400487426686, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.154160395878768.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLX se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -4.02% u posljednjih 24 sata i -9.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Flex Ungovernance (FLX)
No.2480
$ 376.35K
$ 55.65K
$ 1.94M
193.80K
1,000,000
999,715
19.37%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Flex Ungovernance je $ 376.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.65K. Količina u optjecaju FLX je 193.80K, s ukupnom količinom od 999715. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.94M.
Flex Ungovernance (FLX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Flex Ungovernance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.08079
-4.02%
30 dana
$ -0.056
-2.81%
60 dana
$ -0.69
-26.22%
90 dana
$ -2.063
-51.52%
Flex Ungovernance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FLX od $ -0.08079 (-4.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Flex Ungovernance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.056 (-2.81%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Flex Ungovernance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FLX od $ -0.69 (-26.22%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Flex Ungovernance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -2.063 (-51.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Flex Ungovernance (FLX)?
The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.
Flex Ungovernance Predviđanje cijene (USD)
Kako kupiti Flex Ungovernance (FLX)
