Flux AI Cijena danas

Trenutačna cijena Flux AI (FLUXAI) danas je $ 0.0000188, s promjenom od 3.86% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLUXAI u USD je $ 0.0000188 po FLUXAI.

Flux AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- FLUXAI. Tijekom posljednja 24 sata, FLUXAI trgovao je između $ 0.0000165 (niska) i $ 0.0000218 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, FLUXAI se kretao -2.09% u posljednjem satu i +19.74% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 3.88K.

Informacije o tržištu Flux AI (FLUXAI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 3.88K$ 3.88K $ 3.88K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.80K$ 18.80K $ 18.80K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flux AI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.88K. Količina u optjecaju FLUXAI je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.80K.