Flux (FLUX) Informacije Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more. Službena web stranica: https://runonflux.com/ Bijela knjiga: https://fluxwhitepaper.app.runonflux.io/ Istraživač blokova: https://explorer.runonflux.io/ Kupi FLUX odmah!

Flux (FLUX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flux (FLUX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 76.22M $ 76.22M $ 76.22M Ukupna količina: $ 390.47M $ 390.47M $ 390.47M Količina u optjecaju: $ 390.47M $ 390.47M $ 390.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 85.89M $ 85.89M $ 85.89M Povijesni maksimum: $ 3.332 $ 3.332 $ 3.332 Povijesni minimum: $ 0.01697851 $ 0.01697851 $ 0.01697851 Trenutna cijena: $ 0.1952 $ 0.1952 $ 0.1952 Saznajte više o cijeni Flux (FLUX)

Flux (FLUX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Flux (FLUX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLUX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLUX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLUX tokena, istražite FLUX cijenu tokena uživo!

Flux (FLUX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FLUX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FLUX povijest cijena odmah!

FLUX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FLUX? Naša FLUX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FLUX predviđanje cijene tokena odmah!

