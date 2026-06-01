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Cijena Flare uživo danas je 0.00817 EUR.FLR tržišna kapitalizacija je 698,757,793.46840825984 EUR. Pratite ažuriranja cijene FLR uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena Flare uživo danas je 0.00817 EUR.FLR tržišna kapitalizacija je 698,757,793.46840825984 EUR. Pratite ažuriranja cijene FLR uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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Flare Cijena(FLR)

1 FLR u EUR cijena uživo:

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Grafikon aktualnih cijena Flare (FLR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-16 01:47:29 (UTC+8)

Flare Cijena danas

Trenutačna cijena Flare (FLR) danas je € 0.00817, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLR u EUR je € 0.00817 po FLR.

Flare trenutačno je na #69 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 698.76M, s količinom u optjecaju od 85.53B FLR. Tijekom posljednja 24 sata, FLR trgovao je između € 0.007768 (niska) i € 0.008245 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.068542, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0055750801635258888.

U kratkoročnim performansama, FLR se kretao -0.12% u posljednjem satu i +13.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 104.02K.

Informacije o tržištu Flare (FLR)

No.69

€ 698.76M
€ 698.76M€ 698.76M

€ 104.02K
€ 104.02K€ 104.02K

€ 865.95M
€ 865.95M€ 865.95M

85.53B
85.53B 85.53B

105,991,501,903.028747
105,991,501,903.028747 105,991,501,903.028747

0.03%

FLARE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flare je € 698.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 104.02K. Količina u optjecaju FLR je 85.53B, s ukupnom količinom od 105991501903.028747. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 865.95M.

Flare Povijest cijena EUR

Raspon promjene cijena u 24 sata:
€ 0.007768
€ 0.007768€ 0.007768
24-satna najniža cijena
€ 0.008245
€ 0.008245€ 0.008245
24-satna najviša cijena

€ 0.007768
€ 0.007768€ 0.007768

€ 0.008245
€ 0.008245€ 0.008245

€ 0.068542
€ 0.068542€ 0.068542

€ 0.0055750801635258888
€ 0.0055750801635258888€ 0.0055750801635258888

-0.12%

--

+13.70%

+13.70%

Flare (FLR) Povijest cijena EUR

Prati promjene cijena Flare za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (EUR)Promjena (%)
Danas----
30 dana€ -0.001073-11.61%
60 dana€ -0.00006-0.73%
90 dana€ -0.000627-7.13%
Flare promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FLR od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Flare 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za € -0.001073 (-11.61%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Flare 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FLR od € -0.00006 (-0.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Flare 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za € -0.000627 (-7.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Flare (FLR)?

Pogledajte Flare stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Flare

Flare (FLR) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za FLR u 2030. je € -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Flare (FLR) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Flare mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od € --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Flare dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za FLR za razdoblje 2026–2027 klikom na Flare Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Flare u Hrvatska

Spremni započeti s Flare? Kupnja FLR je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Flare. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Flare (FLR) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Flare će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Flare (FLR) Vodič

Što možete učiniti s Flare

Posjedovanje Flare omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

  • Istražite MEXC spot tržište

    Istražite MEXC spot tržište

    Trgujte s više od 2,800 tokena uz super niske naknade.

    Terminsko trgovanje

    Terminsko trgovanje

    Trgujte s financijskom polugom do 500x i velikom likvidnošću.

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    Uložite tokene i osvojite nevjerojatne airdropove.

    MEXC pretprodaja

    MEXC pretprodaja

    Kupujte i prodajte nove tokene prije nego što budu službeno popisani na burzi.

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja Flare (FLR) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

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Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je Flare (FLR)

Flare is a layer 1 EVM blockchain that has 2 core protocols, the State Connector and Flare Time Series Oracle (FTSO). These protocols allow developers to create an ecosystem of robust and decentralized interoperability applications.

Flare Resurs

Za dublje razumijevanje Flare, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Flare web-stranica
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Kategorija :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-16 01:47:29 (UTC+8)

Flare (FLR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Istražite više o Flare

FLR USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije FLR s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje FLR USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Flare (FLR) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Flare uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
FLR/USDT
€0.00704426
€0.00704426€0.00704426
0.00%
0.00% (USDT)

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Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

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