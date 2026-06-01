Flare Cijena danas

Trenutačna cijena Flare (FLR) danas je € 0.00817, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FLR u EUR je € 0.00817 po FLR.

Flare trenutačno je na #69 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 698.76M, s količinom u optjecaju od 85.53B FLR. Tijekom posljednja 24 sata, FLR trgovao je između € 0.007768 (niska) i € 0.008245 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.068542, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0055750801635258888.

U kratkoročnim performansama, FLR se kretao -0.12% u posljednjem satu i +13.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 104.02K.

Informacije o tržištu Flare (FLR)

Poredak No.69 Tržišna kapitalizacija € 698.76M€ 698.76M € 698.76M Obujam (24 sata) € 104.02K€ 104.02K € 104.02K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 865.95M€ 865.95M € 865.95M Količina u optjecaju 85.53B 85.53B 85.53B Ukupna količina 105,991,501,903.028747 105,991,501,903.028747 105,991,501,903.028747 Tržišni udio 0.03% Javni blockchain FLARE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Flare je € 698.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 104.02K. Količina u optjecaju FLR je 85.53B, s ukupnom količinom od 105991501903.028747. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 865.95M.