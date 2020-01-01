Sunflower Land (FLOWER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Sunflower Land (FLOWER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Sunflower Land (FLOWER) Informacije Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles. Službena web stranica: https://sunflower-land.com Bijela knjiga: https://docs.sunflower-land.com/getting-started/usdflower-erc20 Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x3E12b9d6A4D12cd9b4a6d613872d0Eb32f68b380 Kupi FLOWER odmah!

Sunflower Land (FLOWER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Sunflower Land (FLOWER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Povijesni maksimum: $ 0.1735 $ 0.1735 $ 0.1735 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0955 $ 0.0955 $ 0.0955 Saznajte više o cijeni Sunflower Land (FLOWER)

Sunflower Land (FLOWER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Sunflower Land (FLOWER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLOWER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLOWER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLOWER tokena, istražite FLOWER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FLOWER Jeste li zainteresirani za dodavanje Sunflower Land (FLOWER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FLOWER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FLOWER na MEXC-u odmah!

Sunflower Land (FLOWER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FLOWER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FLOWER povijest cijena odmah!

FLOWER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FLOWER? Naša FLOWER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FLOWER predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!