Više o FLOWER

FLOWER Informacije o cijeni

FLOWER Bijela knjiga

FLOWER Službena web stranica

FLOWER Tokenomija

FLOWER Prognoza cijena

FLOWER Povijest

Vodič za kupnju FLOWER

Konverter FLOWER u fiducijarnu valutu

FLOWER Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sunflower Land Logotip

Sunflower Land Cijena(FLOWER)

1 FLOWER u USD cijena uživo:

$0.0957
$0.0957$0.0957
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sunflower Land (FLOWER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:41:18 (UTC+8)

Sunflower Land (FLOWER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0931
$ 0.0931$ 0.0931
24-satna najniža cijena
$ 0.0977
$ 0.0977$ 0.0977
24-satna najviša cijena

$ 0.0931
$ 0.0931$ 0.0931

$ 0.0977
$ 0.0977$ 0.0977

--
----

--
----

0.00%

+0.10%

-8.69%

-8.69%

Sunflower Land (FLOWER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0957. Tijekom protekla 24 sata, FLOWERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0931 i najviše cijene $ 0.0977, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLOWER je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLOWER se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i -8.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sunflower Land (FLOWER)

--
----

$ 57.80K
$ 57.80K$ 57.80K

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

--
----

20,450,009
20,450,009 20,450,009

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sunflower Land je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.80K. Količina u optjecaju FLOWER je --, s ukupnom količinom od 20450009. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.96M.

Sunflower Land (FLOWER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sunflower Land za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000096+0.10%
30 dana$ +0.0089+10.25%
60 dana$ -0.0241-20.12%
90 dana$ +0.0157+19.62%
Sunflower Land promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FLOWER od $ +0.000096 (+0.10%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sunflower Land 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0089 (+10.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sunflower Land 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FLOWER od $ -0.0241 (-20.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sunflower Land 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0157 (+19.62%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sunflower Land (FLOWER)?

Pogledajte Sunflower Land stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sunflower Land (FLOWER)

Sunflower Land is an Open Source Farming RPG where players explore the magical universe, trade & discover collectibles.

Sunflower Land dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sunflower Land ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FLOWER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sunflower Land na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sunflower Land učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sunflower Land Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sunflower Land (FLOWER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sunflower Land (FLOWER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sunflower Land.

Provjerite Sunflower Land predviđanje cijene sada!

Sunflower Land (FLOWER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sunflower Land (FLOWER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLOWER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sunflower Land (FLOWER)

Tražiš kako kupiti Sunflower Land? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sunflower Land na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FLOWER u lokalnim valutama

1 Sunflower Land(FLOWER) u VND
2,518.3455
1 Sunflower Land(FLOWER) u AUD
A$0.145464
1 Sunflower Land(FLOWER) u GBP
0.069861
1 Sunflower Land(FLOWER) u EUR
0.081345
1 Sunflower Land(FLOWER) u USD
$0.0957
1 Sunflower Land(FLOWER) u MYR
RM0.403854
1 Sunflower Land(FLOWER) u TRY
3.938055
1 Sunflower Land(FLOWER) u JPY
¥14.0679
1 Sunflower Land(FLOWER) u ARS
ARS$131.818137
1 Sunflower Land(FLOWER) u RUB
7.709592
1 Sunflower Land(FLOWER) u INR
8.423514
1 Sunflower Land(FLOWER) u IDR
Rp1,568.852208
1 Sunflower Land(FLOWER) u KRW
133.47279
1 Sunflower Land(FLOWER) u PHP
5.467341
1 Sunflower Land(FLOWER) u EGP
￡E.4.644321
1 Sunflower Land(FLOWER) u BRL
R$0.519651
1 Sunflower Land(FLOWER) u CAD
C$0.131109
1 Sunflower Land(FLOWER) u BDT
11.630421
1 Sunflower Land(FLOWER) u NGN
146.554023
1 Sunflower Land(FLOWER) u COP
$384.336942
1 Sunflower Land(FLOWER) u ZAR
R.1.68432
1 Sunflower Land(FLOWER) u UAH
3.964851
1 Sunflower Land(FLOWER) u VES
Bs13.9722
1 Sunflower Land(FLOWER) u CLP
$92.6376
1 Sunflower Land(FLOWER) u PKR
Rs27.155832
1 Sunflower Land(FLOWER) u KZT
51.589956
1 Sunflower Land(FLOWER) u THB
฿3.090153
1 Sunflower Land(FLOWER) u TWD
NT$2.932248
1 Sunflower Land(FLOWER) u AED
د.إ0.351219
1 Sunflower Land(FLOWER) u CHF
Fr0.07656
1 Sunflower Land(FLOWER) u HKD
HK$0.745503
1 Sunflower Land(FLOWER) u AMD
֏36.582282
1 Sunflower Land(FLOWER) u MAD
.د.م0.859386
1 Sunflower Land(FLOWER) u MXN
$1.784805
1 Sunflower Land(FLOWER) u SAR
ريال0.358875
1 Sunflower Land(FLOWER) u PLN
0.348348
1 Sunflower Land(FLOWER) u RON
лв0.414381
1 Sunflower Land(FLOWER) u SEK
kr0.898623
1 Sunflower Land(FLOWER) u BGN
лв0.159819
1 Sunflower Land(FLOWER) u HUF
Ft32.30832
1 Sunflower Land(FLOWER) u CZK
1.996302
1 Sunflower Land(FLOWER) u KWD
د.ك0.0291885
1 Sunflower Land(FLOWER) u ILS
0.320595
1 Sunflower Land(FLOWER) u AOA
Kz87.237249
1 Sunflower Land(FLOWER) u BHD
.د.ب0.0360789
1 Sunflower Land(FLOWER) u BMD
$0.0957
1 Sunflower Land(FLOWER) u DKK
kr0.609609
1 Sunflower Land(FLOWER) u HNL
L2.50734
1 Sunflower Land(FLOWER) u MUR
4.38306
1 Sunflower Land(FLOWER) u NAD
$1.683363
1 Sunflower Land(FLOWER) u NOK
kr0.956043
1 Sunflower Land(FLOWER) u NZD
$0.161733
1 Sunflower Land(FLOWER) u PAB
B/.0.0957
1 Sunflower Land(FLOWER) u PGK
K0.404811
1 Sunflower Land(FLOWER) u QAR
ر.ق0.348348
1 Sunflower Land(FLOWER) u RSD
дин.9.577656

Sunflower Land Resurs

Za dublje razumijevanje Sunflower Land, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sunflower Land web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sunflower Land

Koliko Sunflower Land (FLOWER) vrijedi danas?
Cijena FLOWER uživo u USD je 0.0957 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLOWER u USD?
Trenutačna cijena FLOWER u USD je $ 0.0957. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sunflower Land?
Tržišna kapitalizacija za FLOWER je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLOWER?
Količina u optjecaju za FLOWER je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLOWER?
FLOWER je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLOWER?
FLOWER je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLOWER?
24-satni obujam trgovanja za FLOWER je $ 57.80K USD.
Hoće li FLOWER još narasti ove godine?
FLOWER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLOWER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:41:18 (UTC+8)

Sunflower Land (FLOWER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

FLOWER u USD kalkulator

Iznos

FLOWER
FLOWER
USD
USD

1 FLOWER = 0.0956 USD

Trgujte FLOWER

FLOWERUSDT
$0.0957
$0.0957$0.0957
+0.31%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine