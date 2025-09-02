Što je FLOKI (FLOKI)

Meme coin with utility via an NFT gaming metaverse, an NFT and merchandise marketplace, and a crypto education platform. Inspired by the name of Elon Musk’s dog and partnered with his brother Kimbal Musk. FLOKI’s goal is to be a top 10 crypto project and the de-facto leader in the NFT gaming sector.

FLOKI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FLOKI (FLOKI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FLOKI (FLOKI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FLOKI.

FLOKI (FLOKI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FLOKI (FLOKI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLOKI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FLOKI (FLOKI)

FLOKI Resurs

Za dublje razumijevanje FLOKI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FLOKI Koliko FLOKI (FLOKI) vrijedi danas? Cijena FLOKI uživo u USD je 0.00008772 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FLOKI u USD? $ 0.00008772 . Provjerite Trenutačna cijena FLOKI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija FLOKI? Tržišna kapitalizacija za FLOKI je $ 836.82M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FLOKI? Količina u optjecaju za FLOKI je 9.54T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLOKI? FLOKI je postigao ATH cijenu od 0.000346228649140735 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLOKI? FLOKI je vidio ATL cijenu od 0.00000002 USD . Koliki je obujam trgovanja za FLOKI? 24-satni obujam trgovanja za FLOKI je $ 1.78M USD . Hoće li FLOKI još narasti ove godine? FLOKI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLOKI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

