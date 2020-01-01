FLock.io (FLOCK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u FLock.io (FLOCK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
FLock.io (FLOCK) Informacije

Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors.

Službena web stranica:
https://flock.io
Bijela knjiga:
https://www.flock.io/whitepaper
Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691

FLock.io (FLOCK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FLock.io (FLOCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 63.88M
$ 63.88M$ 63.88M
Ukupna količina:
$ 215.96M
$ 215.96M$ 215.96M
Količina u optjecaju:
$ 214.92M
$ 214.92M$ 214.92M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 297.24M
$ 297.24M$ 297.24M
Povijesni maksimum:
$ 2.1022
$ 2.1022$ 2.1022
Povijesni minimum:
$ 0.03529084954366033
$ 0.03529084954366033$ 0.03529084954366033
Trenutna cijena:
$ 0.29724
$ 0.29724$ 0.29724

FLock.io (FLOCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike FLock.io (FLOCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FLOCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FLOCK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FLOCK tokena, istražite FLOCK cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.