FLock.io (FLOCK) Informacije Federated Learning on Blockchain (FLock), which anchors our business goals and inspires our project name, serves as an antidote to the over-dependence on centralized AI systems and features protocols and companies seeking AI transformation, AI engineers and retail users or investors. Službena web stranica: https://flock.io Bijela knjiga: https://www.flock.io/whitepaper Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x5ab3d4c385b400f3abb49e80de2faf6a88a7b691 Kupi FLOCK odmah!

FLock.io (FLOCK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FLock.io (FLOCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 63.88M $ 63.88M $ 63.88M Ukupna količina: $ 215.96M $ 215.96M $ 215.96M Količina u optjecaju: $ 214.92M $ 214.92M $ 214.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 297.24M $ 297.24M $ 297.24M Povijesni maksimum: $ 2.1022 $ 2.1022 $ 2.1022 Povijesni minimum: $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 $ 0.03529084954366033 Trenutna cijena: $ 0.29724 $ 0.29724 $ 0.29724 Saznajte više o cijeni FLock.io (FLOCK)

FLock.io (FLOCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FLock.io (FLOCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLOCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLOCK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLOCK tokena, istražite FLOCK cijenu tokena uživo!

