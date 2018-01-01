OmniFlix Network (FLIX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OmniFlix Network (FLIX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OmniFlix Network (FLIX) Informacije OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018. Službena web stranica: https://omniflix.network/ Istraživač blokova: https://mintscan.io/omniflix Kupi FLIX odmah!

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OmniFlix Network (FLIX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.29M $ 3.29M $ 3.29M Ukupna količina: $ 357.24M $ 357.24M $ 357.24M Količina u optjecaju: $ 250.76M $ 250.76M $ 250.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.13M $ 13.13M $ 13.13M Povijesni maksimum: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Povijesni minimum: $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 $ 0.008802316467692745 Trenutna cijena: $ 0.01313 $ 0.01313 $ 0.01313 Saznajte više o cijeni OmniFlix Network (FLIX)

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OmniFlix Network (FLIX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLIX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLIX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLIX tokena, istražite FLIX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FLIX Jeste li zainteresirani za dodavanje OmniFlix Network (FLIX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FLIX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FLIX na MEXC-u odmah!

OmniFlix Network (FLIX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FLIX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FLIX povijest cijena odmah!

FLIX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FLIX? Naša FLIX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FLIX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!