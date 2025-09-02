Više o FLIX

OmniFlix Network Logotip

OmniFlix Network Cijena(FLIX)

1 FLIX u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena OmniFlix Network (FLIX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:41:03 (UTC+8)

OmniFlix Network (FLIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

OmniFlix Network (FLIX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01332. Tijekom protekla 24 sata, FLIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01159 i najviše cijene $ 0.01336, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLIX je $ 0.49346043293993547, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008802316467692745.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLIX se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +1.67% u posljednjih 24 sata i -5.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OmniFlix Network (FLIX)

No.1620

$ 3.34M
$ 126.49K
$ 13.32M
250.76M
1,000,000,000
357,242,302
25.07%

OMNIFLIX

Trenutačna tržišna kapitalizacija OmniFlix Network je $ 3.34M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 126.49K. Količina u optjecaju FLIX je 250.76M, s ukupnom količinom od 357242302. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.32M.

OmniFlix Network (FLIX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OmniFlix Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002188+1.67%
30 dana$ +0.00073+5.79%
60 dana$ +0.00251+23.21%
90 dana$ -0.00228-14.62%
OmniFlix Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FLIX od $ +0.0002188 (+1.67%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OmniFlix Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00073 (+5.79%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OmniFlix Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FLIX od $ +0.00251 (+23.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OmniFlix Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00228 (-14.62%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OmniFlix Network (FLIX)?

Pogledajte OmniFlix Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je OmniFlix Network (FLIX)

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

OmniFlix Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OmniFlix Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FLIX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OmniFlix Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OmniFlix Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OmniFlix Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OmniFlix Network (FLIX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OmniFlix Network (FLIX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OmniFlix Network.

Provjerite OmniFlix Network predviđanje cijene sada!

OmniFlix Network (FLIX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OmniFlix Network (FLIX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FLIX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OmniFlix Network (FLIX)

Tražiš kako kupiti OmniFlix Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OmniFlix Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FLIX u lokalnim valutama

1 OmniFlix Network(FLIX) u VND
350.5158
1 OmniFlix Network(FLIX) u AUD
A$0.0202464
1 OmniFlix Network(FLIX) u GBP
0.0097236
1 OmniFlix Network(FLIX) u EUR
0.011322
1 OmniFlix Network(FLIX) u USD
$0.01332
1 OmniFlix Network(FLIX) u MYR
RM0.0562104
1 OmniFlix Network(FLIX) u TRY
0.548118
1 OmniFlix Network(FLIX) u JPY
¥1.95804
1 OmniFlix Network(FLIX) u ARS
ARS$18.3471012
1 OmniFlix Network(FLIX) u RUB
1.0730592
1 OmniFlix Network(FLIX) u INR
1.1724264
1 OmniFlix Network(FLIX) u IDR
Rp218.3606208
1 OmniFlix Network(FLIX) u KRW
18.577404
1 OmniFlix Network(FLIX) u PHP
0.7609716
1 OmniFlix Network(FLIX) u EGP
￡E.0.6464196
1 OmniFlix Network(FLIX) u BRL
R$0.0723276
1 OmniFlix Network(FLIX) u CAD
C$0.0182484
1 OmniFlix Network(FLIX) u BDT
1.6187796
1 OmniFlix Network(FLIX) u NGN
20.3981148
1 OmniFlix Network(FLIX) u COP
$53.4939192
1 OmniFlix Network(FLIX) u ZAR
R.0.234432
1 OmniFlix Network(FLIX) u UAH
0.5518476
1 OmniFlix Network(FLIX) u VES
Bs1.94472
1 OmniFlix Network(FLIX) u CLP
$12.89376
1 OmniFlix Network(FLIX) u PKR
Rs3.7796832
1 OmniFlix Network(FLIX) u KZT
7.1805456
1 OmniFlix Network(FLIX) u THB
฿0.4301028
1 OmniFlix Network(FLIX) u TWD
NT$0.4081248
1 OmniFlix Network(FLIX) u AED
د.إ0.0488844
1 OmniFlix Network(FLIX) u CHF
Fr0.010656
1 OmniFlix Network(FLIX) u HKD
HK$0.1037628
1 OmniFlix Network(FLIX) u AMD
֏5.0917032
1 OmniFlix Network(FLIX) u MAD
.د.م0.1196136
1 OmniFlix Network(FLIX) u MXN
$0.248418
1 OmniFlix Network(FLIX) u SAR
ريال0.04995
1 OmniFlix Network(FLIX) u PLN
0.0484848
1 OmniFlix Network(FLIX) u RON
лв0.0576756
1 OmniFlix Network(FLIX) u SEK
kr0.1250748
1 OmniFlix Network(FLIX) u BGN
лв0.0222444
1 OmniFlix Network(FLIX) u HUF
Ft4.496832
1 OmniFlix Network(FLIX) u CZK
0.2778552
1 OmniFlix Network(FLIX) u KWD
د.ك0.0040626
1 OmniFlix Network(FLIX) u ILS
0.044622
1 OmniFlix Network(FLIX) u AOA
Kz12.1421124
1 OmniFlix Network(FLIX) u BHD
.د.ب0.00502164
1 OmniFlix Network(FLIX) u BMD
$0.01332
1 OmniFlix Network(FLIX) u DKK
kr0.0848484
1 OmniFlix Network(FLIX) u HNL
L0.348984
1 OmniFlix Network(FLIX) u MUR
0.610056
1 OmniFlix Network(FLIX) u NAD
$0.2342988
1 OmniFlix Network(FLIX) u NOK
kr0.1330668
1 OmniFlix Network(FLIX) u NZD
$0.0225108
1 OmniFlix Network(FLIX) u PAB
B/.0.01332
1 OmniFlix Network(FLIX) u PGK
K0.0563436
1 OmniFlix Network(FLIX) u QAR
ر.ق0.0484848
1 OmniFlix Network(FLIX) u RSD
дин.1.3330656

OmniFlix Network Resurs

Za dublje razumijevanje OmniFlix Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena OmniFlix Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OmniFlix Network

Koliko OmniFlix Network (FLIX) vrijedi danas?
Cijena FLIX uživo u USD je 0.01332 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FLIX u USD?
Trenutačna cijena FLIX u USD je $ 0.01332. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OmniFlix Network?
Tržišna kapitalizacija za FLIX je $ 3.34M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FLIX?
Količina u optjecaju za FLIX je 250.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FLIX?
FLIX je postigao ATH cijenu od 0.49346043293993547 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FLIX?
FLIX je vidio ATL cijenu od 0.008802316467692745 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FLIX?
24-satni obujam trgovanja za FLIX je $ 126.49K USD.
Hoće li FLIX još narasti ove godine?
FLIX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FLIX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
OmniFlix Network (FLIX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

