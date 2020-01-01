Flayer (FLAY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Flayer (FLAY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Flayer (FLAY) Informacije FLAY powers protocols built by Flayer Labs including the Flaunch protocol - a memecoin launchpad built on Base and powered by Uniswap V4. Notably, holders of FLAY can turn on a fee switch to collect 10% of the protocol's trading fees. Holders also have access to FLAY onchain governance. Službena web stranica: https://docs.flayer.io/ Bijela knjiga: https://www.flayer.io/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xF1A7000000950C7ad8Aff13118Bb7aB561A448ee Kupi FLAY odmah!

Flayer (FLAY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Flayer (FLAY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 39.12M $ 39.12M $ 39.12M Povijesni maksimum: $ 0.36 $ 0.36 $ 0.36 Povijesni minimum: $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 $ 0.013309920381206455 Trenutna cijena: $ 0.03912 $ 0.03912 $ 0.03912 Saznajte više o cijeni Flayer (FLAY)

Flayer (FLAY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Flayer (FLAY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FLAY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FLAY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FLAY tokena, istražite FLAY cijenu tokena uživo!

