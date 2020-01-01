Step App (FITFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Step App (FITFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Step App (FITFI) Informacije Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Službena web stranica: https://step.app/ Istraživač blokova: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 Kupi FITFI odmah!

Step App (FITFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Step App (FITFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Ukupna količina: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Količina u optjecaju: $ 4.09B $ 4.09B $ 4.09B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.31M $ 6.31M $ 6.31M Povijesni maksimum: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 Povijesni minimum: $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 $ 0.001298148359450116 Trenutna cijena: $ 0.001372 $ 0.001372 $ 0.001372 Saznajte više o cijeni Step App (FITFI)

Step App (FITFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Step App (FITFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FITFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FITFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FITFI tokena, istražite FITFI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FITFI Jeste li zainteresirani za dodavanje Step App (FITFI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FITFI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FITFI na MEXC-u odmah!

Step App (FITFI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FITFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FITFI povijest cijena odmah!

FITFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FITFI? Naša FITFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FITFI predviđanje cijene tokena odmah!

