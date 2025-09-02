Više o FITFI

Step App Cijena(FITFI)

1 FITFI u USD cijena uživo:

$0.00137
$0.00137
-0.29%1D
Grafikon aktualnih cijena Step App (FITFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:37:07 (UTC+8)

Step App (FITFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001346
$ 0.001346
24-satna najniža cijena
$ 0.001407
$ 0.001407
24-satna najviša cijena

$ 0.001346
$ 0.001346

$ 0.001407
$ 0.001407

$ 0.7346252898164236
$ 0.7346252898164236

$ 0.001298148359450116
$ 0.001298148359450116

-0.15%

-0.29%

-5.26%

-5.26%

Step App (FITFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00137. Tijekom protekla 24 sata, FITFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.001346 i najviše cijene $ 0.001407, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FITFI je $ 0.7346252898164236, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001298148359450116.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FITFI se promijenio za -0.15% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -5.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Step App (FITFI)

No.1372

$ 5.60M
$ 5.60M

$ 14.69K
$ 14.69K

$ 6.30M
$ 6.30M

4.09B
4.09B

4,600,000,000
4,600,000,000

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Step App je $ 5.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 14.69K. Količina u optjecaju FITFI je 4.09B, s ukupnom količinom od 4600000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.30M.

Step App (FITFI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Step App za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000398-0.29%
30 dana$ -0.000121-8.12%
60 dana$ -0.000126-8.43%
90 dana$ -0.000222-13.95%
Step App promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FITFI od $ -0.00000398 (-0.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Step App 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000121 (-8.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Step App 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FITFI od $ -0.000126 (-8.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Step App 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000222 (-13.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Step App (FITFI)?

Pogledajte Step App stranicu Povijest cijena sada.

Što je Step App (FITFI)

Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience.

Step App dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Step App ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FITFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Step App na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Step App učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Step App Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Step App (FITFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Step App (FITFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Step App.

Provjerite Step App predviđanje cijene sada!

Step App (FITFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Step App (FITFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FITFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Step App (FITFI)

Tražiš kako kupiti Step App? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Step App na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Step App Resurs

Za dublje razumijevanje Step App, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Step App web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Step App

Koliko Step App (FITFI) vrijedi danas?
Cijena FITFI uživo u USD je 0.00137 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FITFI u USD?
Trenutačna cijena FITFI u USD je $ 0.00137. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Step App?
Tržišna kapitalizacija za FITFI je $ 5.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FITFI?
Količina u optjecaju za FITFI je 4.09B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FITFI?
FITFI je postigao ATH cijenu od 0.7346252898164236 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FITFI?
FITFI je vidio ATL cijenu od 0.001298148359450116 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FITFI?
24-satni obujam trgovanja za FITFI je $ 14.69K USD.
Hoće li FITFI još narasti ove godine?
FITFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FITFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:37:07 (UTC+8)

Step App (FITFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 FITFI = 0.00137 USD

$0.00137
