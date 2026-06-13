FITCOIN Cijena danas

Trenutačna cijena FITCOIN (FITCOIN) danas je $ 0.00001645, s promjenom od 1.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FITCOIN u USD je $ 0.00001645 po FITCOIN.

FITCOIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,033.89, s količinom u optjecaju od 912.30M FITCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, FITCOIN trgovao je između $ 0.00001602 (niska) i $ 0.00001654 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00833283, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001413.

U kratkoročnim performansama, FITCOIN se kretao +0.46% u posljednjem satu i +16.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 200.75.

Informacije o tržištu FITCOIN (FITCOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 15.03K$ 15.03K $ 15.03K Obujam (24 sata) $ 200.75$ 200.75 $ 200.75 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.21K$ 15.21K $ 15.21K Količina u optjecaju 912.30M 912.30M 912.30M Ukupna količina 922,927,461.3170784 922,927,461.3170784 922,927,461.3170784

Trenutačna tržišna kapitalizacija FITCOIN je $ 15.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 200.75. Količina u optjecaju FITCOIN je 912.30M, s ukupnom količinom od 922927461.3170784. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.21K.