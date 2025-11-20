Fireverse Cijena danas

Trenutačna cijena Fireverse (FIR) danas je $ 0.02901, s promjenom od 0.27% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FIR u USD je $ 0.02901 po FIR.

Fireverse trenutačno je na #1448 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.97M, s količinom u optjecaju od 136.71M FIR. Tijekom posljednja 24 sata, FIR trgovao je između $ 0.02843 (niska) i $ 0.02953 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.13227499641836485, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02878083051029296.

U kratkoročnim performansama, FIR se kretao -0.18% u posljednjem satu i +0.17% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 55.64K.

Informacije o tržištu Fireverse (FIR)

Poredak No.1448 Tržišna kapitalizacija $ 3.97M$ 3.97M $ 3.97M Obujam (24 sata) $ 55.64K$ 55.64K $ 55.64K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.01M$ 29.01M $ 29.01M Količina u optjecaju 136.71M 136.71M 136.71M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 13.67% Javni blockchain BSC

