FINE (FINE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FINE (FINE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FINE (FINE) Informacije “This Is Fine” is unique as a meme for two reasons. One, while sometimes modified, it’s most commonly used in an unaltered state. Second, it’s still popular and used, despite now being nearly nine years old. Službena web stranica: https://www.finerc.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x75c97384ca209f915381755c582ec0e2ce88c1ba Kupi FINE odmah!

FINE (FINE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FINE (FINE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 659.52K $ 659.52K $ 659.52K Povijesni maksimum: $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 $ 0.00000007421 Povijesni minimum: $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 $ 0.000000000018310705 Trenutna cijena: $ 0.0000000015677 $ 0.0000000015677 $ 0.0000000015677 Saznajte više o cijeni FINE (FINE)

FINE (FINE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FINE (FINE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FINE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FINE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FINE tokena, istražite FINE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FINE Jeste li zainteresirani za dodavanje FINE (FINE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FINE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FINE na MEXC-u odmah!

FINE (FINE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FINE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FINE povijest cijena odmah!

FINE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FINE? Naša FINE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FINE predviđanje cijene tokena odmah!

