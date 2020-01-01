Finblox (FINBLOX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Finblox (FINBLOX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Finblox (FINBLOX) Informacije

At Finblox, we strive to provide our end-users with convenient and safe ways to store and trade digital crypto assets.

Službena web stranica:
https://finblox.com
Bijela knjiga:
https://docs.finblox.com/getting-started/finblox-litepaper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0x5de597849cf72c72f073e9085bdd0dadd8e6c199

Finblox (FINBLOX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Finblox (FINBLOX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 10.41K
$ 10.41K
Ukupna količina:
$ 9.47B
$ 9.47B
Količina u optjecaju:
$ 2.00B
$ 2.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 52.00K
$ 52.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.0185
$ 0.0185
Povijesni minimum:
$ 0.000011425261328791
$ 0.000011425261328791
Trenutna cijena:
$ 0.0000052
$ 0.0000052

Finblox (FINBLOX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Finblox (FINBLOX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FINBLOX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FINBLOX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FINBLOX tokena, istražite FINBLOX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FINBLOX

Jeste li zainteresirani za dodavanje Finblox (FINBLOX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FINBLOX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Finblox (FINBLOX) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena FINBLOX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FINBLOX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FINBLOX? Naša FINBLOX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.