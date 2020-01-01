Fear NFTs (FEAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fear NFTs (FEAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fear NFTs (FEAR) Informacije Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games. Službena web stranica: https://www.fear.io Bijela knjiga: https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83 Kupi FEAR odmah!

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fear NFTs (FEAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 333.94K $ 333.94K $ 333.94K Ukupna količina: $ 41.74M $ 41.74M $ 41.74M Količina u optjecaju: $ 17.72M $ 17.72M $ 17.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 786.78K $ 786.78K $ 786.78K Povijesni maksimum: $ 3.93825 $ 3.93825 $ 3.93825 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01885 $ 0.01885 $ 0.01885 Saznajte više o cijeni Fear NFTs (FEAR)

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fear NFTs (FEAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FEAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FEAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FEAR tokena, istražite FEAR cijenu tokena uživo!

Fear NFTs (FEAR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FEAR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FEAR povijest cijena odmah!

