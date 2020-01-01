Fear NFTs (FEAR) Tokenomika

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Fear NFTs (FEAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Fear NFTs (FEAR) Informacije

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Službena web stranica:
https://www.fear.io
Bijela knjiga:
https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fear NFTs (FEAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 333.94K
$ 333.94K$ 333.94K
Ukupna količina:
$ 41.74M
$ 41.74M$ 41.74M
Količina u optjecaju:
$ 17.72M
$ 17.72M$ 17.72M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 786.78K
$ 786.78K$ 786.78K
Povijesni maksimum:
$ 3.93825
$ 3.93825$ 3.93825
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.01885
$ 0.01885$ 0.01885

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Fear NFTs (FEAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FEAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FEAR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FEAR tokena, istražite FEAR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FEAR

Jeste li zainteresirani za dodavanje Fear NFTs (FEAR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FEAR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Fear NFTs (FEAR) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena FEAR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FEAR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FEAR? Naša FEAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.