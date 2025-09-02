Fear NFTs (FEAR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01703. Tijekom protekla 24 sata, FEARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01687 i najviše cijene $ 0.0181, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEAR je $ 3.936375858005644, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEAR se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +0.52% u posljednjih 24 sata i -31.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Fear NFTs (FEAR)
$ 301.69K
$ 143.18K
$ 710.82K
17.72M
41,739,201.62033058
Trenutačna tržišna kapitalizacija Fear NFTs je $ 301.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 143.18K. Količina u optjecaju FEAR je 17.72M, s ukupnom količinom od 41739201.62033058. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 710.82K.
Fear NFTs (FEAR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Fear NFTs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000884
+0.52%
30 dana
$ -0.0039
-18.64%
60 dana
$ -0.00809
-32.21%
90 dana
$ -0.01231
-41.96%
Fear NFTs promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FEAR od $ +0.0000884 (+0.52%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Fear NFTs 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0039 (-18.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Fear NFTs 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FEAR od $ -0.00809 (-32.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Fear NFTs 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01231 (-41.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fear NFTs (FEAR)?
Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.
Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.
Osim toga, možeš: - Provjeriti FEAR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Fear NFTs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fear NFTs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Fear NFTs Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Fear NFTs (FEAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fear NFTs (FEAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fear NFTs.
Razumijevanje tokenomike Fear NFTs (FEAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FEAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Fear NFTs (FEAR)
Tražiš kako kupiti Fear NFTs? Proces je jednostavan i bez muke!
