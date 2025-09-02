Više o FEAR

Fear NFTs Logotip

Fear NFTs Cijena(FEAR)

1 FEAR u USD cijena uživo:

+0.52%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Fear NFTs (FEAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:31:36 (UTC+8)

Fear NFTs (FEAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.18%

+0.52%

-31.22%

-31.22%

Fear NFTs (FEAR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01703. Tijekom protekla 24 sata, FEARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01687 i najviše cijene $ 0.0181, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FEAR je $ 3.936375858005644, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FEAR se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +0.52% u posljednjih 24 sata i -31.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fear NFTs (FEAR)

No.2593

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fear NFTs je $ 301.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 143.18K. Količina u optjecaju FEAR je 17.72M, s ukupnom količinom od 41739201.62033058. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 710.82K.

Fear NFTs (FEAR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Fear NFTs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000884+0.52%
30 dana$ -0.0039-18.64%
60 dana$ -0.00809-32.21%
90 dana$ -0.01231-41.96%
Fear NFTs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FEAR od $ +0.0000884 (+0.52%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Fear NFTs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0039 (-18.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Fear NFTs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FEAR od $ -0.00809 (-32.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Fear NFTs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01231 (-41.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fear NFTs (FEAR)?

Pogledajte Fear NFTs stranicu Povijest cijena sada.

Što je Fear NFTs (FEAR)

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Fear NFTs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fear NFTs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FEAR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Fear NFTs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fear NFTs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fear NFTs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fear NFTs (FEAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fear NFTs (FEAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fear NFTs.

Provjerite Fear NFTs predviđanje cijene sada!

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fear NFTs (FEAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FEAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fear NFTs (FEAR)

Tražiš kako kupiti Fear NFTs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fear NFTs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FEAR u lokalnim valutama

Fear NFTs Resurs

Za dublje razumijevanje Fear NFTs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Fear NFTs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fear NFTs

Koliko Fear NFTs (FEAR) vrijedi danas?
Cijena FEAR uživo u USD je 0.01703 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FEAR u USD?
Trenutačna cijena FEAR u USD je $ 0.01703. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fear NFTs?
Tržišna kapitalizacija za FEAR je $ 301.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FEAR?
Količina u optjecaju za FEAR je 17.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FEAR?
FEAR je postigao ATH cijenu od 3.936375858005644 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FEAR?
FEAR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FEAR?
24-satni obujam trgovanja za FEAR je $ 143.18K USD.
Hoće li FEAR još narasti ove godine?
FEAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FEAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Fear NFTs (FEAR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

