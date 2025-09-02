Što je Fear NFTs (FEAR)

Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games.

Fear NFTs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fear NFTs (FEAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fear NFTs (FEAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fear NFTs.

Provjerite Fear NFTs predviđanje cijene sada!

Fear NFTs (FEAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fear NFTs (FEAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FEAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fear NFTs Koliko Fear NFTs (FEAR) vrijedi danas? Cijena FEAR uživo u USD je 0.01703 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FEAR u USD? $ 0.01703 . Provjerite Trenutačna cijena FEAR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Fear NFTs? Tržišna kapitalizacija za FEAR je $ 301.69K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FEAR? Količina u optjecaju za FEAR je 17.72M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FEAR? FEAR je postigao ATH cijenu od 3.936375858005644 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FEAR? FEAR je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za FEAR? 24-satni obujam trgovanja za FEAR je $ 143.18K USD . Hoće li FEAR još narasti ove godine? FEAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FEAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Fear NFTs (FEAR) Važna ažuriranja industrije

