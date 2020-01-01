First Digital USD (FDUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u First Digital USD (FDUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

First Digital USD (FDUSD) Informacije First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui. Službena web stranica: https://firstdigitallabs.com/ Bijela knjiga: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Kupi FDUSD odmah!

First Digital USD (FDUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za First Digital USD (FDUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Ukupna količina: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Količina u optjecaju: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Povijesni maksimum: $ 1.0147 $ 1.0147 $ 1.0147 Povijesni minimum: $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 $ 0.8811103424050479 Trenutna cijena: $ 0.9977 $ 0.9977 $ 0.9977 Saznajte više o cijeni First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike First Digital USD (FDUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FDUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FDUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FDUSD tokena, istražite FDUSD cijenu tokena uživo!

