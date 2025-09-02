Više o FDUSD

First Digital USD (FDUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9976
$ 0.9976$ 0.9976
24-satna najniža cijena
$ 0.9985
$ 0.9985$ 0.9985
24-satna najviša cijena

$ 0.9976
$ 0.9976$ 0.9976

$ 0.9985
$ 0.9985$ 0.9985

$ 1.0595932045403598
$ 1.0595932045403598$ 1.0595932045403598

$ 0.8811103424050479
$ 0.8811103424050479$ 0.8811103424050479

-0.04%

-0.01%

+0.02%

+0.02%

First Digital USD (FDUSD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9977. Tijekom protekla 24 sata, FDUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9976 i najviše cijene $ 0.9985, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FDUSD je $ 1.0595932045403598, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.8811103424050479.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FDUSD se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu First Digital USD (FDUSD)

No.62

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

$ 24.70M
$ 24.70M$ 24.70M

$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B

1.45B
1.45B 1.45B

1,452,465,952.200666
1,452,465,952.200666 1,452,465,952.200666

0.03%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija First Digital USD je $ 1.45B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.70M. Količina u optjecaju FDUSD je 1.45B, s ukupnom količinom od 1452465952.200666. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45B.

First Digital USD (FDUSD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena First Digital USD za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001-0.01%
30 dana$ 00.00%
60 dana$ -0.0003-0.04%
90 dana$ -0.0003-0.04%
First Digital USD promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FDUSD od $ -0.0001 (-0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

First Digital USD 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

First Digital USD 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FDUSD od $ -0.0003 (-0.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

First Digital USD 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003 (-0.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena First Digital USD (FDUSD)?

Pogledajte First Digital USD stranicu Povijest cijena sada.

Što je First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USD dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje First Digital USD ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FDUSD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o First Digital USD na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje First Digital USD učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

First Digital USD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će First Digital USD (FDUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših First Digital USD (FDUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za First Digital USD.

Provjerite First Digital USD predviđanje cijene sada!

First Digital USD (FDUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike First Digital USD (FDUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FDUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti First Digital USD (FDUSD)

Tražiš kako kupiti First Digital USD? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti First Digital USD na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

First Digital USD Resurs

Za dublje razumijevanje First Digital USD, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena First Digital USD web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o First Digital USD

Koliko First Digital USD (FDUSD) vrijedi danas?
Cijena FDUSD uživo u USD je 0.9977 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FDUSD u USD?
Trenutačna cijena FDUSD u USD je $ 0.9977. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija First Digital USD?
Tržišna kapitalizacija za FDUSD je $ 1.45B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FDUSD?
Količina u optjecaju za FDUSD je 1.45B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FDUSD?
FDUSD je postigao ATH cijenu od 1.0595932045403598 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FDUSD?
FDUSD je vidio ATL cijenu od 0.8811103424050479 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FDUSD?
24-satni obujam trgovanja za FDUSD je $ 24.70M USD.
Hoće li FDUSD još narasti ove godine?
FDUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FDUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
First Digital USD (FDUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

