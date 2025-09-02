First Digital USD (FDUSD) Informacije o cijeni (USD)
First Digital USD (FDUSD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9977. Tijekom protekla 24 sata, FDUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9976 i najviše cijene $ 0.9985, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FDUSD je $ 1.0595932045403598, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.8811103424050479.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FDUSD se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu First Digital USD (FDUSD)
No.62
$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B
$ 24.70M
$ 24.70M$ 24.70M
$ 1.45B
$ 1.45B$ 1.45B
1.45B
1.45B 1.45B
1,452,465,952.200666
1,452,465,952.200666 1,452,465,952.200666
0.03%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija First Digital USD je $ 1.45B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 24.70M. Količina u optjecaju FDUSD je 1.45B, s ukupnom količinom od 1452465952.200666. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.45B.
First Digital USD (FDUSD) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena First Digital USD za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001
-0.01%
30 dana
$ 0
0.00%
60 dana
$ -0.0003
-0.04%
90 dana
$ -0.0003
-0.04%
First Digital USD promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FDUSD od $ -0.0001 (-0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
First Digital USD 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ 0 (0.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
First Digital USD 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FDUSD od $ -0.0003 (-0.04%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
First Digital USD 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003 (-0.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena First Digital USD (FDUSD)?
First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.
