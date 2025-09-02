Što je First Digital USD (FDUSD)

First Digital USD (FDUSD) is a 1:1 USD-backed stablecoin issued by First Digital Labs, the brand name of FD121 Limited. The FDUSD stablecoin is backed on a 1:1 basis by one U.S. Dollar or asset of equivalent fair value, held in accounts of regulated financial institutions in Asia. Independent reserve audits are published monthly. FDUSD is currently available on Ethereum, BNB Chain,and Sui.

First Digital USD (FDUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike First Digital USD (FDUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FDUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

First Digital USD Resurs

Za dublje razumijevanje First Digital USD, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o First Digital USD Koliko First Digital USD (FDUSD) vrijedi danas? Cijena FDUSD uživo u USD je 0.9977 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena FDUSD u USD? $ 0.9977 . Provjerite Trenutačna cijena FDUSD u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija First Digital USD? Tržišna kapitalizacija za FDUSD je $ 1.45B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za FDUSD? Količina u optjecaju za FDUSD je 1.45B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FDUSD? FDUSD je postigao ATH cijenu od 1.0595932045403598 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FDUSD? FDUSD je vidio ATL cijenu od 0.8811103424050479 USD . Koliki je obujam trgovanja za FDUSD? 24-satni obujam trgovanja za FDUSD je $ 24.70M USD . Hoće li FDUSD još narasti ove godine? FDUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FDUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.

First Digital USD (FDUSD) Važna ažuriranja industrije

