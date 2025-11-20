FactualAI Cijena danas

Trenutačna cijena FactualAI (FCTAI) danas je $ 0.00004, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FCTAI u USD je $ 0.00004 po FCTAI.

FactualAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- FCTAI. Tijekom posljednja 24 sata, FCTAI trgovao je između $ 0.00004 (niska) i $ 0.00004 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, FCTAI se kretao 0.00% u posljednjem satu i -71.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.44.

Informacije o tržištu FactualAI (FCTAI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.44 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 400.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija FactualAI je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.44. Količina u optjecaju FCTAI je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 400.00K.