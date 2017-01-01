Fortune Cat (FCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Fortune Cat (FCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Fortune Cat (FCAT) Informacije Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem Službena web stranica: https://fortunecat.app/ Bijela knjiga: https://fortune-cat.gitbook.io/fortunecat.app Istraživač blokova: https://tonviewer.com/EQCw-QrB8KNGQsAQk-FdEo3FidYb6s6X_N6FU1Pqoy8VHOdR Kupi FCAT odmah!

Fortune Cat (FCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Fortune Cat (FCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 Povijesni maksimum: $ 120 $ 120 $ 120 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000002 $ 0.0000002 $ 0.0000002 Saznajte više o cijeni Fortune Cat (FCAT)

Fortune Cat (FCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Fortune Cat (FCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FCAT tokena, istražite FCAT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FCAT Jeste li zainteresirani za dodavanje Fortune Cat (FCAT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FCAT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FCAT na MEXC-u odmah!

Fortune Cat (FCAT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FCAT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FCAT povijest cijena odmah!

FCAT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FCAT? Naša FCAT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FCAT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!