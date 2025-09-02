Više o FCAT

$0.0000004
-33.33%1D
Grafikon aktualnih cijena Fortune Cat (FCAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:36:28 (UTC+8)

Fortune Cat (FCAT) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.0000004
$ 0.0000021
$ 0.0000004
$ 0.0000021
0.00%

-33.33%

-83.34%

-83.34%

Fortune Cat (FCAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000004. Tijekom protekla 24 sata, FCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000004 i najviše cijene $ 0.0000021, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FCAT je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FCAT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -33.33% u posljednjih 24 sata i -83.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fortune Cat (FCAT)

$ 147.17
$ 480.00
1,200,000,000
TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fortune Cat je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 147.17. Količina u optjecaju FCAT je --, s ukupnom količinom od 1200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 480.00.

Fortune Cat (FCAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Fortune Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000002-33.33%
30 dana$ -0.0000027-87.10%
60 dana$ -0.0000126-96.93%
90 dana$ -0.0159996-100.00%
Fortune Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FCAT od $ -0.0000002 (-33.33%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Fortune Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000027 (-87.10%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Fortune Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FCAT od $ -0.0000126 (-96.93%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Fortune Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0159996 (-100.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Fortune Cat (FCAT)?

Pogledajte Fortune Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Fortune Cat (FCAT)

Fortune Cat is a blockchain-powered game on Telegram that combines engaging gameplay with earning opportunities in the form of TON and FCAT tokens. Since 2017, traditional games under the Idle brand have grown significantly, attracting players worldwide. Inspired by these games, Fortune Cat harnesses blockchain technology to create a decentralized empire of virtual cats where players can raise, trade, and earn in a vibrant ecosystem

Fortune Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Fortune Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FCAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Fortune Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Fortune Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Fortune Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fortune Cat (FCAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fortune Cat (FCAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fortune Cat.

Provjerite Fortune Cat predviđanje cijene sada!

Fortune Cat (FCAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fortune Cat (FCAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FCAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Fortune Cat (FCAT)

Tražiš kako kupiti Fortune Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Fortune Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FCAT u lokalnim valutama

Fortune Cat Resurs

Za dublje razumijevanje Fortune Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Fortune Cat web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fortune Cat

Koliko Fortune Cat (FCAT) vrijedi danas?
Cijena FCAT uživo u USD je 0.0000004 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FCAT u USD?
Trenutačna cijena FCAT u USD je $ 0.0000004. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fortune Cat?
Tržišna kapitalizacija za FCAT je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FCAT?
Količina u optjecaju za FCAT je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FCAT?
FCAT je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FCAT?
FCAT je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za FCAT?
24-satni obujam trgovanja za FCAT je $ 147.17 USD.
Hoće li FCAT još narasti ove godine?
FCAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FCAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:36:28 (UTC+8)

Fortune Cat (FCAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

