Ergosum (FAVE) Informacije Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet. Službena web stranica: https://ergosum-game.com/ Bijela knjiga: https://whitepaper-en.ergosum-game.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x854bcBCC481e2dBbD51CaC80A27f160212566ae6 Kupi FAVE odmah!

Ergosum (FAVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ergosum (FAVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Povijesni maksimum: $ 0.09746 $ 0.09746 $ 0.09746 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 Saznajte više o cijeni Ergosum (FAVE)

Ergosum (FAVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ergosum (FAVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FAVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FAVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FAVE tokena, istražite FAVE cijenu tokena uživo!

Ergosum (FAVE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FAVE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FAVE povijest cijena odmah!

