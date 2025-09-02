Više o FAT

FAT NIGGA SEASON Logotip

FAT NIGGA SEASON Cijena(FAT)

1 FAT u USD cijena uživo:

$0.001501
+3.37%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FAT NIGGA SEASON (FAT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:35:59 (UTC+8)

FAT NIGGA SEASON (FAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001432
24-satna najniža cijena
$ 0.001894
24-satna najviša cijena

$ 0.001432
$ 0.001894
$ 0.025450175150902074
$ 0.001684623677017494
-2.21%

+3.37%

-33.85%

-33.85%

FAT NIGGA SEASON (FAT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001509. Tijekom protekla 24 sata, FATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001432 i najviše cijene $ 0.001894, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAT je $ 0.025450175150902074, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001684623677017494.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAT se promijenio za -2.21% u posljednjih sat vremena, +3.37% u posljednjih 24 sata i -33.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FAT NIGGA SEASON (FAT)

No.3562

$ 0.00
$ 70.19K
$ 1.51M
0.00
999,907,800.9
999,907,800.9
0.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija FAT NIGGA SEASON je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.19K. Količina u optjecaju FAT je 0.00, s ukupnom količinom od 999907800.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.51M.

FAT NIGGA SEASON (FAT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FAT NIGGA SEASON za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00004893+3.37%
30 dana$ -0.001324-46.74%
60 dana$ -0.001782-54.15%
90 dana$ -0.002783-64.85%
FAT NIGGA SEASON promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FAT od $ +0.00004893 (+3.37%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FAT NIGGA SEASON 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001324 (-46.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FAT NIGGA SEASON 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FAT od $ -0.001782 (-54.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FAT NIGGA SEASON 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002783 (-64.85%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FAT NIGGA SEASON (FAT)?

Pogledajte FAT NIGGA SEASON stranicu Povijest cijena sada.

Što je FAT NIGGA SEASON (FAT)

FAT NIGGA SEASON is a hip-hop and Black community subculture meme.

FAT NIGGA SEASON dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FAT NIGGA SEASON ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FAT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FAT NIGGA SEASON na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FAT NIGGA SEASON učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FAT NIGGA SEASON Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FAT NIGGA SEASON (FAT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FAT NIGGA SEASON (FAT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FAT NIGGA SEASON.

Provjerite FAT NIGGA SEASON predviđanje cijene sada!

FAT NIGGA SEASON (FAT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FAT NIGGA SEASON (FAT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FAT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FAT NIGGA SEASON (FAT)

Tražiš kako kupiti FAT NIGGA SEASON? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FAT NIGGA SEASON na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FAT u lokalnim valutama

1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u VND
39.709335
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u AUD
A$0.00229368
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u GBP
0.00110157
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u EUR
0.00128265
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u USD
$0.001509
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u MYR
RM0.00636798
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u TRY
0.06205008
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u JPY
¥0.221823
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u ARS
ARS$2.07851169
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u RUB
0.12156504
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u INR
0.132792
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u IDR
Rp24.73770096
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u KRW
2.10165975
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u PHP
0.08619408
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u EGP
￡E.0.07323177
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u BRL
R$0.00819387
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u CAD
C$0.00206733
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u BDT
0.18338877
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u NGN
2.30733645
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u COP
$6.06023454
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u ZAR
R.0.0265584
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u UAH
0.06242733
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u VES
Bs0.220314
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u CLP
$1.46373
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u PKR
Rs0.42759024
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u KZT
0.81215889
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u THB
฿0.04875579
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u TWD
NT$0.04620558
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u AED
د.إ0.00553803
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u CHF
Fr0.0012072
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u HKD
HK$0.01175511
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u AMD
֏0.57683034
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u MAD
.د.م0.01355082
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u MXN
$0.02812776
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u SAR
ريال0.00565875
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u PLN
0.00547767
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u RON
лв0.00653397
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u SEK
kr0.01416951
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u BGN
лв0.00252003
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u HUF
Ft0.50927241
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u CZK
0.03146265
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u KWD
د.ك0.000460245
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u ILS
0.00505515
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u AOA
Kz1.37555913
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u BHD
.د.ب0.000567384
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u BMD
$0.001509
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u DKK
kr0.00961233
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u HNL
L0.03947544
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u MUR
0.0691122
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u NAD
$0.02649804
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u NOK
kr0.01509
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u NZD
$0.00255021
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u PAB
B/.0.001509
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u PGK
K0.00638307
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u QAR
ر.ق0.00549276
1 FAT NIGGA SEASON(FAT) u RSD
дин.0.15102072

FAT NIGGA SEASON Resurs

Za dublje razumijevanje FAT NIGGA SEASON, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena FAT NIGGA SEASON web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FAT NIGGA SEASON

Koliko FAT NIGGA SEASON (FAT) vrijedi danas?
Cijena FAT uživo u USD je 0.001509 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FAT u USD?
Trenutačna cijena FAT u USD je $ 0.001509. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FAT NIGGA SEASON?
Tržišna kapitalizacija za FAT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FAT?
Količina u optjecaju za FAT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FAT?
FAT je postigao ATH cijenu od 0.025450175150902074 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FAT?
FAT je vidio ATL cijenu od 0.001684623677017494 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FAT?
24-satni obujam trgovanja za FAT je $ 70.19K USD.
Hoće li FAT još narasti ove godine?
FAT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FAT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
FAT NIGGA SEASON (FAT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

