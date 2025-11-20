FARMAI Cijena danas

Trenutačna cijena FARMAI (FARMAI) danas je $ 0.001642, s promjenom od 6.91% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FARMAI u USD je $ 0.001642 po FARMAI.

FARMAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- FARMAI. Tijekom posljednja 24 sata, FARMAI trgovao je između $ 0.001642 (niska) i $ 0.00195 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, FARMAI se kretao -1.09% u posljednjem satu i -43.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 546.69.

Informacije o tržištu FARMAI (FARMAI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 546.69$ 546.69 $ 546.69 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 193.76K$ 193.76K $ 193.76K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 118,000,000 118,000,000 118,000,000 Javni blockchain BSC

