Farcana (FAR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Farcana (FAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Farcana (FAR) Informacije $FAR is the driving force behind Farcana, an AAA ability hero shooter with 4v4 battles, AI-driven challenges, and a blockchain-powered economy that rewards skill, strategy and engagement. Službena web stranica: https://www.farcana.com Bijela knjiga: https://docsend.com/view/wh2xg3jpfi4n8mhf Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x5F32AbeeBD3c2fac1E7459A27e1AE9f1C16ccccA Kupi FAR odmah!

Farcana (FAR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Farcana (FAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 3.95B $ 3.95B $ 3.95B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Povijesni maksimum: $ 0.0146 $ 0.0146 $ 0.0146 Povijesni minimum: $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 $ 0.000153115112753545 Trenutna cijena: $ 0.000284 $ 0.000284 $ 0.000284 Saznajte više o cijeni Farcana (FAR)

Farcana (FAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Farcana (FAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FAR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FAR tokena, istražite FAR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FAR Jeste li zainteresirani za dodavanje Farcana (FAR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FAR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati FAR na MEXC-u odmah!

Farcana (FAR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena FAR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite FAR povijest cijena odmah!

FAR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide FAR? Naša FAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte FAR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!