FANC (FANC) Informacije fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Službena web stranica: https://fanc.io/ Bijela knjiga: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Kupi FANC odmah!

FANC (FANC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FANC (FANC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.17M $ 6.17M $ 6.17M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.78M $ 8.78M $ 8.78M Povijesni maksimum: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 Povijesni minimum: $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 $ 0.00315495771500025 Trenutna cijena: $ 0.004391 $ 0.004391 $ 0.004391 Saznajte više o cijeni FANC (FANC)

FANC (FANC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FANC (FANC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FANC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FANC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FANC tokena, istražite FANC cijenu tokena uživo!

