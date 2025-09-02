FANC (FANC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004425. Tijekom protekla 24 sata, FANCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004362 i najviše cijene $ 0.00479, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FANC je $ 4.399394243120854, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00315495771500025.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FANC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -6.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FANC (FANC)
No.1309
$ 6.22M
$ 6.22M$ 6.22M
$ 214.44K
$ 214.44K$ 214.44K
$ 8.85M
$ 8.85M$ 8.85M
1.40B
1.40B 1.40B
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
70.23%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija FANC je $ 6.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 214.44K. Količina u optjecaju FANC je 1.40B, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.85M.
FANC (FANC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FANC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.000856
-16.21%
60 dana
$ -0.000457
-9.37%
90 dana
$ +0.000345
+8.45%
FANC promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u FANC od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FANC 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000856 (-16.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FANC 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FANC od $ -0.000457 (-9.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FANC 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000345 (+8.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.
