Medifakt (FAKT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Medifakt (FAKT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Medifakt (FAKT) Informacije

Medifakt will use a combination of IoT + Blockchain + AI, the combination these technologies will enhance the security of the collected data through IoT devices and feeding them to a decentralized network built on Polkadot network. This will ensure the real world data collected through these medical devices will solve the transparency in healthcare costs in drug developemnt, payments and insurance premiums. Along with that medifakt will aim use advanced machine learning capabilities to support the patient healthcare outcomes and a more secured and compliant way.

Službena web stranica:
https://medifakt.com/
Bijela knjiga:
https://medifakt.network/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2

Medifakt (FAKT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Medifakt (FAKT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 427.70K
$ 427.70K
Povijesni maksimum:
$ 0.024
$ 0.024
Povijesni minimum:
$ 0.000173569606735217
$ 0.000173569606735217
Trenutna cijena:
$ 0.0004277
$ 0.0004277

Medifakt (FAKT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Medifakt (FAKT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FAKT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FAKT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FAKT tokena, istražite FAKT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FAKT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Medifakt (FAKT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FAKT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Medifakt (FAKT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena FAKT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FAKT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FAKT? Naša FAKT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

