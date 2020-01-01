DeepFakeAI (FAKEAI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u DeepFakeAI (FAKEAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
DeepFakeAI (FAKEAI) Informacije

DeepFakeAI is a program designed to allow users to create deepfakes with just a few clicks, utilizing the corollary token $FAKEAI to turn a useful and entertaining tool into the backbone of a token built to increase in value.

Službena web stranica:
https://fakeai.io/
Bijela knjiga:
https://fakeai.io/whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x5aef5bba19e6a1644805bd4f5c93c8557b87c62c

DeepFakeAI (FAKEAI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeepFakeAI (FAKEAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 954.91M
$ 954.91M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.87M
$ 1.87M
Povijesni maksimum:
$ 0.046499
$ 0.046499
Povijesni minimum:
$ 0.00001313484709658
$ 0.00001313484709658
Trenutna cijena:
$ 0.00187
$ 0.00187

DeepFakeAI (FAKEAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike DeepFakeAI (FAKEAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FAKEAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FAKEAI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FAKEAI tokena, istražite FAKEAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FAKEAI

Jeste li zainteresirani za dodavanje DeepFakeAI (FAKEAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FAKEAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

DeepFakeAI (FAKEAI) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena FAKEAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FAKEAI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FAKEAI? Naša FAKEAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.