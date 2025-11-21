ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ArAIstotlebyVirtuals (FACY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:18:57 (UTC+8)
ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ArAIstotlebyVirtuals (FACY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Povijesni maksimum:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.02096
$ 0.02096$ 0.02096

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Informacije

$FACY is the token of AI Seer’s fact-checking platform Facticity, used for community rewards. The platform has about 3,000 weekly active users, including research and government organizations. Its bot @ArAIstotle focuses on fact-checking in the Web3 space. Starting September 9, 16.7% of tokens will unlock and be distributed based on points, which can be earned by holding $FACY, interacting with the bot, or providing correct information.

Istraživač blokova:
https://basescan.org/token/0xFAC77f01957ed1B3DD1cbEa992199B8f85B6E886

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ArAIstotlebyVirtuals (FACY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FACY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FACY tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FACY tokena, istražite FACY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti FACY

Jeste li zainteresirani za dodavanje ArAIstotlebyVirtuals (FACY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje FACY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

ArAIstotlebyVirtuals (FACY) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena FACY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

FACY Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FACY? Naša FACY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

