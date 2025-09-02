Više o EXPERT

EXPERT MONEY Logotip

EXPERT MONEY Cijena(EXPERT)

1 EXPERT u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena EXPERT MONEY (EXPERT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:34:56 (UTC+8)

EXPERT MONEY (EXPERT) Informacije o cijeni (USD)

EXPERT MONEY (EXPERT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000772. Tijekom protekla 24 sata, EXPERTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000741 i najviše cijene $ 0.000806, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXPERT je $ 0.004612809327356288, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00011434932952296.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXPERT se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i +4.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EXPERT MONEY (EXPERT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija EXPERT MONEY je $ 563.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 44.43K. Količina u optjecaju EXPERT je 729.99M, s ukupnom količinom od 729991258.666833. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 772.00K.

EXPERT MONEY (EXPERT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena EXPERT MONEY za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000093+0.12%
30 dana$ +0.000074+10.60%
60 dana$ -0.000003-0.39%
90 dana$ -0.000169-17.96%
EXPERT MONEY promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EXPERT od $ +0.00000093 (+0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

EXPERT MONEY 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000074 (+10.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

EXPERT MONEY 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EXPERT od $ -0.000003 (-0.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

EXPERT MONEY 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000169 (-17.96%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EXPERT MONEY (EXPERT)?

Pogledajte EXPERT MONEY stranicu Povijest cijena sada.

Što je EXPERT MONEY (EXPERT)

World's First Youtube Community Token.

EXPERT MONEY dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EXPERT MONEY ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EXPERT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o EXPERT MONEY na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EXPERT MONEY učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

EXPERT MONEY Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EXPERT MONEY (EXPERT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EXPERT MONEY (EXPERT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EXPERT MONEY.

Provjerite EXPERT MONEY predviđanje cijene sada!

EXPERT MONEY (EXPERT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EXPERT MONEY (EXPERT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EXPERT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti EXPERT MONEY (EXPERT)

Tražiš kako kupiti EXPERT MONEY? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EXPERT MONEY na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EXPERT MONEY Resurs

Za dublje razumijevanje EXPERT MONEY, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena EXPERT MONEY web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EXPERT MONEY

Koliko EXPERT MONEY (EXPERT) vrijedi danas?
Cijena EXPERT uživo u USD je 0.000772 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EXPERT u USD?
Trenutačna cijena EXPERT u USD je $ 0.000772. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EXPERT MONEY?
Tržišna kapitalizacija za EXPERT je $ 563.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EXPERT?
Količina u optjecaju za EXPERT je 729.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EXPERT?
EXPERT je postigao ATH cijenu od 0.004612809327356288 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EXPERT?
EXPERT je vidio ATL cijenu od 0.00011434932952296 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EXPERT?
24-satni obujam trgovanja za EXPERT je $ 44.43K USD.
Hoće li EXPERT još narasti ove godine?
EXPERT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EXPERT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
EXPERT MONEY (EXPERT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

