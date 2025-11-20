Exotic Markets Cijena danas

Trenutačna cijena Exotic Markets (EXO) danas je $ 0.5398, s promjenom od 4.37% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EXO u USD je $ 0.5398 po EXO.

Exotic Markets trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- EXO. Tijekom posljednja 24 sata, EXO trgovao je između $ 0.4514 (niska) i $ 0.5542 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, EXO se kretao +1.18% u posljednjem satu i +5.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.20K.

Informacije o tržištu Exotic Markets (EXO)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 57.20K$ 57.20K $ 57.20K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina ---- -- Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Exotic Markets je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.20K. Količina u optjecaju EXO je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.