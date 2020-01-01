Devomon (EVO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Devomon (EVO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Devomon (EVO) Informacije Devomon is a premier anime-inspired brand built using blockchain technology to offer gamers the ability to own their in-game assets. Offering seamless integration of web3 elements, Devomon will act as a bridge between the web2 and web3 worlds. Službena web stranica: https://www.devomon.io Bijela knjiga: https://whitepaper.devomon.io Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba Kupi EVO odmah!

Devomon (EVO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Devomon (EVO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 522.40K $ 522.40K $ 522.40K Povijesni maksimum: $ 0.027877 $ 0.027877 $ 0.027877 Povijesni minimum: $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 $ 0.000107117389942134 Trenutna cijena: $ 0.0001306 $ 0.0001306 $ 0.0001306 Saznajte više o cijeni Devomon (EVO)

Devomon (EVO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Devomon (EVO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EVO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EVO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EVO tokena, istražite EVO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EVO Jeste li zainteresirani za dodavanje Devomon (EVO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EVO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EVO na MEXC-u odmah!

Devomon (EVO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EVO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EVO povijest cijena odmah!

EVO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EVO? Naša EVO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EVO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!