Što je Everscale (EVER)

Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.

Everscale dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Everscale ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti EVER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Everscale na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Everscale učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Everscale Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Everscale (EVER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Everscale (EVER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Everscale.

Provjerite Everscale predviđanje cijene sada!

Everscale (EVER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Everscale (EVER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EVER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Everscale (EVER)

Tražiš kako kupiti Everscale? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Everscale na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EVER u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Everscale Resurs

Za dublje razumijevanje Everscale, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Everscale Koliko Everscale (EVER) vrijedi danas? Cijena EVER uživo u USD je 0.00985 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena EVER u USD? $ 0.00985 . Provjerite Trenutačna cijena EVER u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Everscale? Tržišna kapitalizacija za EVER je $ 19.56M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za EVER? Količina u optjecaju za EVER je 1.99B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EVER? EVER je postigao ATH cijenu od 1.69952867 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EVER? EVER je vidio ATL cijenu od 0.006523753672230483 USD . Koliki je obujam trgovanja za EVER? 24-satni obujam trgovanja za EVER je $ 49.41K USD . Hoće li EVER još narasti ove godine? EVER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EVER predviđanje cijene za detaljniju analizu.

