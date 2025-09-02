Više o EVDC

1 EVDC u USD cijena uživo:

$0.00002749
-1.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena EVDC Network (EVDC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:34:34 (UTC+8)

EVDC Network (EVDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002744
24-satna najniža cijena
$ 0.00002897
24-satna najviša cijena

$ 0.00002744
$ 0.00002897
$ 0.000167921927544341
$ 0
-0.33%

-1.00%

-1.26%

-1.26%

EVDC Network (EVDC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00002753. Tijekom protekla 24 sata, EVDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002744 i najviše cijene $ 0.00002897, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EVDC je $ 0.000167921927544341, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EVDC se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -1.00% u posljednjih 24 sata i -1.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu EVDC Network (EVDC)

No.3707

$ 0.00
$ 107.86K
$ 5.51M
0.00
200,000,000,000
BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija EVDC Network je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 107.86K. Količina u optjecaju EVDC je 0.00, s ukupnom količinom od 200000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.51M.

EVDC Network (EVDC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena EVDC Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000002777-1.00%
30 dana$ -0.00001508-35.40%
60 dana$ +0.00000219+8.64%
90 dana$ +0.00000414+17.69%
EVDC Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u EVDC od $ -0.0000002777 (-1.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

EVDC Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00001508 (-35.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

EVDC Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EVDC od $ +0.00000219 (+8.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

EVDC Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00000414 (+17.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EVDC Network (EVDC)?

Pogledajte EVDC Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je EVDC Network (EVDC)

The EVDC Application is the world's first EV charging application that supports its own crypto token: EVDC. The EVDC app will directly connect to the charging stations and let users pay using the EVDC tokens.

EVDC Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EVDC Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti EVDC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o EVDC Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EVDC Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

EVDC Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će EVDC Network (EVDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EVDC Network (EVDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EVDC Network.

Provjerite EVDC Network predviđanje cijene sada!

EVDC Network (EVDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EVDC Network (EVDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EVDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti EVDC Network (EVDC)

Tražiš kako kupiti EVDC Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EVDC Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

EVDC u lokalnim valutama

1 EVDC Network(EVDC) u VND
0.72445195
1 EVDC Network(EVDC) u AUD
A$0.0000418456
1 EVDC Network(EVDC) u GBP
0.0000200969
1 EVDC Network(EVDC) u EUR
0.0000234005
1 EVDC Network(EVDC) u USD
$0.00002753
1 EVDC Network(EVDC) u MYR
RM0.0001161766
1 EVDC Network(EVDC) u TRY
0.0011320336
1 EVDC Network(EVDC) u JPY
¥0.00404691
1 EVDC Network(EVDC) u ARS
ARS$0.0379200973
1 EVDC Network(EVDC) u RUB
0.0022178168
1 EVDC Network(EVDC) u INR
0.00242264
1 EVDC Network(EVDC) u IDR
Rp0.4513114032
1 EVDC Network(EVDC) u KRW
0.0383424075
1 EVDC Network(EVDC) u PHP
0.0015725136
1 EVDC Network(EVDC) u EGP
￡E.0.0013360309
1 EVDC Network(EVDC) u BRL
R$0.0001494879
1 EVDC Network(EVDC) u CAD
C$0.0000377161
1 EVDC Network(EVDC) u BDT
0.0033457209
1 EVDC Network(EVDC) u NGN
0.0420947465
1 EVDC Network(EVDC) u COP
$0.1105621318
1 EVDC Network(EVDC) u ZAR
R.0.000484528
1 EVDC Network(EVDC) u UAH
0.0011389161
1 EVDC Network(EVDC) u VES
Bs0.00401938
1 EVDC Network(EVDC) u CLP
$0.0267041
1 EVDC Network(EVDC) u PKR
Rs0.0078009008
1 EVDC Network(EVDC) u KZT
0.0148169213
1 EVDC Network(EVDC) u THB
฿0.0008894943
1 EVDC Network(EVDC) u TWD
NT$0.0008429686
1 EVDC Network(EVDC) u AED
د.إ0.0001010351
1 EVDC Network(EVDC) u CHF
Fr0.000022024
1 EVDC Network(EVDC) u HKD
HK$0.0002144587
1 EVDC Network(EVDC) u AMD
֏0.0105236178
1 EVDC Network(EVDC) u MAD
.د.م0.0002472194
1 EVDC Network(EVDC) u MXN
$0.0005131592
1 EVDC Network(EVDC) u SAR
ريال0.0001032375
1 EVDC Network(EVDC) u PLN
0.0000999339
1 EVDC Network(EVDC) u RON
лв0.0001192049
1 EVDC Network(EVDC) u SEK
kr0.0002585067
1 EVDC Network(EVDC) u BGN
лв0.0000459751
1 EVDC Network(EVDC) u HUF
Ft0.0092910997
1 EVDC Network(EVDC) u CZK
0.0005740005
1 EVDC Network(EVDC) u KWD
د.ك0.00000839665
1 EVDC Network(EVDC) u ILS
0.0000922255
1 EVDC Network(EVDC) u AOA
Kz0.0250955221
1 EVDC Network(EVDC) u BHD
.د.ب0.00001035128
1 EVDC Network(EVDC) u BMD
$0.00002753
1 EVDC Network(EVDC) u DKK
kr0.0001753661
1 EVDC Network(EVDC) u HNL
L0.0007201848
1 EVDC Network(EVDC) u MUR
0.001260874
1 EVDC Network(EVDC) u NAD
$0.0004834268
1 EVDC Network(EVDC) u NOK
kr0.0002753
1 EVDC Network(EVDC) u NZD
$0.0000465257
1 EVDC Network(EVDC) u PAB
B/.0.00002753
1 EVDC Network(EVDC) u PGK
K0.0001164519
1 EVDC Network(EVDC) u QAR
ر.ق0.0001002092
1 EVDC Network(EVDC) u RSD
дин.0.0027552024

EVDC Network Resurs

Za dublje razumijevanje EVDC Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena EVDC Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EVDC Network

Koliko EVDC Network (EVDC) vrijedi danas?
Cijena EVDC uživo u USD je 0.00002753 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EVDC u USD?
Trenutačna cijena EVDC u USD je $ 0.00002753. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija EVDC Network?
Tržišna kapitalizacija za EVDC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EVDC?
Količina u optjecaju za EVDC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EVDC?
EVDC je postigao ATH cijenu od 0.000167921927544341 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EVDC?
EVDC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EVDC?
24-satni obujam trgovanja za EVDC je $ 107.86K USD.
Hoće li EVDC još narasti ove godine?
EVDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EVDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
EVDC Network (EVDC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

EVDC u USD kalkulator

Iznos

EVDC
EVDC
USD
USD

1 EVDC = 0.00002753 USD

Trgujte EVDC

EVDCUSDT
$0.00002749
$0.00002749$0.00002749
-1.00%

